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Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 418,72 puan ve yüzde 0,45 artışla 93.887,71 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 93.887,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 418,72 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 93.887,71 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 93.468,99 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde bugün açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançoları ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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