Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 değer kazancıyla 90.444,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 444,93 puan ve yüzde 0,49 artışla 90.444,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Dün, gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 91.387,01 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satışların etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 89.999,90 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

