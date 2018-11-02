Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 değer kazancıyla 93.006,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 619,11 puan ve yüzde 0,67 artışla 93.006,52 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile metal ana sanayi oldu.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 92.500 direncini test eden BIST 100 endeksi, günü 92.000-92.500 bandında tamamladı.

Analistler, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberlerinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında ralliye neden olduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ekim ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 95.000-95.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

