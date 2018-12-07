FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 693,89 puan ve yüzde 0,75 artışla 93.521,18 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 değer kazancıyla 93.521,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 693,89 puan ve yüzde 0,75 artarak 93.521,18 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile inşaat oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 92.375,25 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 92.827,29 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve kasım ayı bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme ile ABD'de kasım ayı istihdam raporu verilerinin takip edileceğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dün başlayan ve bugün de devam edecek toplantısı ile ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERHexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!Hexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar?7 Aralık dolar kuru yorumları

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.