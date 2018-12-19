FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 242,30 puan ve yüzde 0,27 artışla 91.316,41 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 91.316,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 242,30 puan ve yüzde 0,27 artışla 91.316,41 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile sigorta oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 89.567,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 primle 91.074,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari denge ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, faiz kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, Brexit ve İtalya bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

PARTNERKainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...Kainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödülEdinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül
Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımıÇin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül

Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı

Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı

Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.