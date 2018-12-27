Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 değer kazancıyla 91.793,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 791,06 puan ve yüzde 0,87 artışla 91.793,23 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle dün düşük işlem hacimli ve sakin bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 puanı test etmesinin ardından günü 91.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşı müzakerelerinin yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanacağı haberlerinin dünya borsalarında hızlı yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

New York borsasının Noel tatili sonrası yüzde 5'i aşan yükselişler kaydettiğini, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin de yüzde 3,9 değer kazandığını anımsatan analistler, bugün işleme açılacak Avrupa piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini bekliyor.

Analistler, artan küresel risk iştahı ile güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksinde, 92.500 direncinin aşılması durumunda alıcılı seyrin orta vadeye yayılabileceğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

