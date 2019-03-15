FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 458,58 puan ve yüzde 0,45 artışla 102.890,87 seviyesine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 102.890,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 458,58 puan ve yüzde 0,45 artışla 102.890,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile iletişim oldu.

Dün, sanayi üretiminin aylık bazda, 5 ayın ardından sınırlı da olsa yükseliş kaydetmesi sonrası alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 102.432,29 puandan tamamladı.

Analistler, Çin'de hükümetin açıkladığı vergi teşviklerinin küresel büyümeye yönelik endişeleri azalttığını belirterek, İngiliz parlamentosunun, dünkü toplantısında Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergeyi kabul etmesinin ardından Avrupa Birliği tarafından gelecek açıklamaların gündemin odağında yer aldığını ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyorMarketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.