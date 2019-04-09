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Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 978,34 puan ve yüzde 1,01 artışla 97.956,66 seviyesine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 değer kazancıyla 97.956,66 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 978,34 puan ve yüzde 1,01 artışla 97.956,66 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.978,32 puandan tamamladı.

Analistler, Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bugün başlayacak yıllık bahar toplantısından gelecek haberler ve küresel ekonomiye ilişkin öngörülerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD ile Çin, ABD ve AB arasındaki ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı reform paketinin beklendiğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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