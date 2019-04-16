Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 değer kazancıyla 95.676,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 485,21 puan ve yüzde 0,51 artışla 95.676,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile iletişim oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 96.531,39 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre 0,82 azalışla 95.191,67 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.500 seviyelerinin destek, 96.400 ve 97.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalmasını bekliyor.