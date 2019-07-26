FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 227,12 puan artışla 102.272,12 seviyesine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 102.272,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 227,12 puan ve yüzde 0,22 artışla 102.272,12 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile metal ana sanayi oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 425 baz puanla beklentileri aşan faiz indiriminin ardından gün içinde 104.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 1,37 azalışla 102.044,99 puandan kapandı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünkü açıklamaları sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini kaydederek, bugün ABD'nin 2'nci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

Pompeo, dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde 100.600'ün önemli destek olarak öne çıktığını söyledi.

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