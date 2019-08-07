Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 100.028,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 444,87 puan ve yüzde 0,45 artışla 100.028,69 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,92 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.583,82 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesinin ardından taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğuna değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek, 100.600 ve 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

