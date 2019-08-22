FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 95.730,34 puandan başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, yüzde 0,53 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.522,11 puandan tamamladı.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermezken, yapılan faiz indiriminin politika değişikliği olmadığı ve bir ayarlama niteliğinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik eleştirilerine devam ederken, aynı zamanda Çin ile yapılan görüşmelerin büyük olasılıkla bir anlaşmayla sonlanacağını düşündüğünü söyledi. Çin'le boy ölçüşmek için kendisinin seçilmiş kişi olduğunu belirten Trump'a, Çin Dışişleri Bakanlığından, "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

Analistler, dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından bugün Jackson Hole'da konferans kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajların yakından takip edileceğini, Powell'ın yarın konferansta vereceği mesajlar öncesi ise bekleyiş temasının süreceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, küresel çapta açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları ve Avrupa'da Tüketici Güven Endeksi'nin açıklanacağını bildirdi.

Yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu, Tüketici Güven Endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçlarıBritish Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttı

İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık yüzde 21.1 arttı

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.