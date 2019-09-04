FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 artışla 99.656,76 puandan başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 830,65 puan artışla 99.656,76 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 830,65 puan ve yüzde 0,84 yükselişle 99.656,76 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,84 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 98.826,11 puandan tamamladı.

Analistler, dün İngiltere'de yaşanan gelişmeler ile ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksindeki düşüşün küresel risk iştahını olumsuz etkilese de yurt içinde yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin piyasaları desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
ASKON Sivas Şubesi açıldıASKON Sivas Şubesi açıldı
Orta Anadolu Ekonomi ForumuOrta Anadolu Ekonomi Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

İcradan yarı fiyatına satılıyor

İcradan yarı fiyatına satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASKON Sivas Şubesi açıldı

ASKON Sivas Şubesi açıldı

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Tezmaksan Cubebox ve Kapasitematik ile Hannover Fuar’ında

Tezmaksan Cubebox ve Kapasitematik ile Hannover Fuar’ında

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Betam: Gelecek dönemler büyümesi ile ilgili çelişkili sinyaller var

Betam: Gelecek dönemler büyümesi ile ilgili çelişkili sinyaller var

En çekici işveren Aselsan

En çekici işveren Aselsan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.