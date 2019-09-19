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Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 102.097,20 puandan başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 167,13 puan artışla 102.097,20 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 167,13 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.097,20 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile taş, toprak oldu.

Dün 100.600-102.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 101.930,07 puandan tamamladı.

Analistler, tahminler doğrultusunda ABD Merkez Bankasının faiz indirmesi ve Japonya Merkez Bankasının para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankasının kararlarının takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ifade eden analistler, ABD'nin makroekonomik verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin veri gündeminde öne çıktığına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek, 103.400 ve 105.000'in ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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