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Borsa, günü 98.000 sınırında tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 97.988,16 puanla 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kazanarak 97.988,16 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.867,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi de yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile kimya petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile inşaat oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 97.988,16 puanla 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Fed'in faiz artırması beklenen eylül ayı toplantısının karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97,900 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 99.000-100.000 bandı olacağını dile getirdi.

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