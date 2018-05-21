FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 düşüşle 102.257,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 103.317,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 102.500 puanın altında dengelendi. Dolar/TL 4,5994, avro/TL 5,4140 ve sterlin/TL 6,1786 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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