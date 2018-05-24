FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 düşüşle 101.138,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 753,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,66 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 13,82 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 103.758,63 puanı gördü. Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 100.888,77 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi 101.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksinin, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, İngiltere büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan 101.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini dile getiren analistler, 100.500 puanın destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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