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Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 düşüşle 100.652,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.216,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,02, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 6,84 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla 100.579,79 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 101.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın destek, 105.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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