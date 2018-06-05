FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 düşüşle 97.823,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.426,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından döviz kurlarındaki artışların etkisiyle düşüşe geçerek 98.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tarım dışı verimlilik ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin güçlü destek, 103.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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