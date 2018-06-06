Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 düşüşle 96.657,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.165,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,08 ile ulaştırma oldu.

Genele yayılan satışlarla 18 Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 95.126,49 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 96.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Borsa İstanbul'da geçen hafta başından bu yana etkili olan satışların bugün de devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 98.700 seviyesinin altında kalındığı sürece 93.000 desteğinin gündemde olacağını, yükselişlerde ise 100.000 puanın önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.