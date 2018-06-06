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Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 düşüşle 96.657,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.165,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,08 ile ulaştırma oldu.

Genele yayılan satışlarla 18 Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 95.126,49 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 96.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Borsa İstanbul'da geçen hafta başından bu yana etkili olan satışların bugün de devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 98.700 seviyesinin altında kalındığı sürece 93.000 desteğinin gündemde olacağını, yükselişlerde ise 100.000 puanın önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.

-AA Finans anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası politika faizinde değişiklik beklemiyor

AA Finans'ın TCMB'nin yarın gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası politika faizinde değişiklik beklemiyor. Buna göre, ekonomistlerin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı. TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmişti.

1 Haziran'dan itibaren politika faizini, fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini bildirmişti.

Bu açıklamalar ışığında PPK'nın 7 Haziran'daki toplantısında ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizinde bir değişiklik yapılmaması ve yüzde 16,50'de sabit bırakılması durumunda, borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 15,00, marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 18.00 ve GLP faiz oranı da yüzde 19,50 olacak.

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