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Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 düşüşle 93.504,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.802,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 2,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 7,88 ile finansal kiralama, en çok gerileyen ise yüzde 7,98 ile madencilik oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanı test etmesinin ardından günü 93.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve perakende satışlar verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Analistler, ECB faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 96.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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