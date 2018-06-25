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Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 düşüşle 94.008,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.843,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,31, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 5,72 ile metal eşya makina oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından haftaya hızlı bir yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 99.000 puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi, yurt dışı piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de tüketici güveni verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek, 99.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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