Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 düşüşle 96.588,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından döviz kurlarındaki artışların negatif etkisiyle düşüşe geçti.

Dolar/TL, haziran ayında enflasyonun yıllık yüzde 15,39'a yükselmesi sonrası 4,6882'yi gördü ve şu dakikalarda 4,6760 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yarın ABD piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını belirterek, yurt içinde, reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 direncinin güçlendiğini kaydeden analistler, 95.500 ve 93.400 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

