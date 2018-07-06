Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 98.733,89 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 363,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 99.806,42 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 98.500-99.000 bandında dengelendi.
Analistler, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aştığını ancak işsizlik oranının yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıktığını kaydetti. Genel olarak ABD'nin istihdam raporunun ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.400 seviyesinin direnç, 96.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
Gelecek hafta, yurt içinde, 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak kabine ve 11 Temmuz Çarşamba günkü cari işlemler açığı verisinin takip edileceğini belirten analistler, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesine ilişkin beklentilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
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