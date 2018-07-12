FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 12,6 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 1,88 değer kaybederek 89.571,25 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,6 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 1,88 değer kaybederek, günü 89.571,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.718,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,87 ile metal ana sanayi oldu.

Satış ağırlıklı seyrini bugüne de taşıyan Borsa İstanbul'da, 88.168,89 puanla 5 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 89.500 puanın hemen üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Para Politikası Raporu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigs'in piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, endeksin 90,000 puanın üzerine çıkması durumunda tepki alımlarının etkisini artırabileceğini söyledi.

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