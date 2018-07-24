FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybederek 92.133,82 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,33 değer kaybıyla 92.133,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.171,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,69, holding endeksi de yüzde 1,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle 91.722,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü 92.000-92.2500 puan bandında tamamladı.

Analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa beklentilerinin aksine faizlerde değişikliğe gitmemesinin TL varlıklar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Faiz kararı sonrası borsanın gerilediğini, döviz kurlarının ise yükseldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin 4,93'ün, avro/TL'nin ise 5,78'in üzerini test ettiğini kaydetti.

Saat 18.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 3,05 artışla 4,8859'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 3,14 yükselişle 5,7214, sterlin/TL'de yüzde 3,42 primle 6,4286'den işlem görüyor.

Analistler yarın, yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın güçlü destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 94.500 ve 96.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde 90.000 ve 88.200 seviyelerinin görülebileceği dile getirdi.

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