Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,38 değer kaybıyla 90.262,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.155,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,08, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile finans kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 8,82 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 95.245,00 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek 90.000 sınırına kadar geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında da Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 88.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artmasını bekliyor.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,9 gerileyeceği tahmin ediliyor.

