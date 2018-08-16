Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,46 değer kaybıyla 87.143,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.119,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi yüzde 4,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile sigorta, en fazla gerileyen ise yüzde 7,10 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın özellikle ikinci yarıda etkisini artıran satışlarla sert düşen BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en düşük seviyesinden kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek, 90.000 ve 92.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

