FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 93.280,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 586,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile orman, kağıt, basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,31 ile metal ana sanayi oldu.

Güne negatif bir seyirle başlayan ve 93.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, 93.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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