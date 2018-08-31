Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 92.723,40 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 557,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,94 ile iletişim oldu.
Bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.132,88 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 92.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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- Ekonomistler, ağustosta enflasyonun yüzde 2,15 artmasını bekliyor
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,15 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,15) göre, bir önceki ay yüzde 15,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,73'e yükseleceği hesaplanıyor.
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