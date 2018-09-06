FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 92.763,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,67 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise holding oldu.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 92.500-93.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı istihdam raporu ile Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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