FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 96.121,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 482,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,77 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.400 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü 96.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın ekonomiye ilişkin genel çerçeveyi ortaya koyduğunu belirterek, gelmeye devam edecek detayların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Yarın, Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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bist piyasalar

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