FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 99.292,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,51 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile tekstil, deri oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 100.180,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü 99.000-99.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Fed'in faiz artırmasına kesin gözle bakıldığını, bu nedenle karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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