FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 99.148,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 2,02 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da saat 10.32-14.00 arasında veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı işlem gerçekleşmedi. Öğleden sonra analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi etti ve günü 99.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bu akşam saat 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde oluğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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