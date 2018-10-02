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Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 98.160,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 376,41 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile metal ana sanayi, en fazla gerileyen ise yüzde 2,81 ile ulaştırma oldu.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle 97.373,76 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD ile Avrupa'daki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

-Ekonomistler, eylülde enflasyonun yüzde 3,46 artmasını bekliyor

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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