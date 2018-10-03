Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 97.187,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 972,87 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile ticaret, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu.

Yurt içinde, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen döviz kurlarının etkisiyle 96.944,51 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, enflasyonun eylülde aylık bazda yüzde 6,30, yıllık bazda ise 24,52 ile beklentilerin üzerinde açıklandığını anımsatarak, bu durumun Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

