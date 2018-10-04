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Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 değer kaybıyla 94.496,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.691,07 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,73, holding endeksi yüzde 2,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişlerin risk iştahını azaltığını, bu durumun da dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,23 ile Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildiren analistler, tahvil faizlerinin seyrinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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