FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 değer kaybederek 94.440,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.291,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 holding endeksi de yüzde 1,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,79 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.168,89 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü 94.000-94.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 94.200 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ağustos ayı cari işlemler dengesinin 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar olmuştu.

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