FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 999,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti - Gelecek hafta TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,03 değer kaybıyla 96.454,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 999,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi de yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişler ve banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 96.335,38 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü 96.454,57 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların odağında, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) vereceği faiz kararlarının yer aldığını belirterek, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.200 puanın destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın, TCMB'nin 25 Ekim'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor. PPK, önceki toplantısında, politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24,00'e yükseltmişti.

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