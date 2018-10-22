Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 94.681,70 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.772,86 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile spor oldu.
Haftaya yükselişle başlayan ve 97.406,25 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle kazançlarını geri vererek 94.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde tüketici güveni, yurt dışında da Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 ve 93.500 seviyelerinin destek, 96.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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