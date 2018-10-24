Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 92.692,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 776,82 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi 94.158,57 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü en düşük seviye olan 92.692,17 puandan tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında da Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde açıklanmaya başlayan 3'üncü çeyrek şirket bilançoları ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, faizlerde bir değişiklik beklemediğini bildirmişti.

