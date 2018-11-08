Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 93.506,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.987,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,85 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 93.258,07 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in kararının yatırımcıların odağına olduğunu ifade eden analistler, piyasaların genel beklentisinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğu bilgisini verdi.