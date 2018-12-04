Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybıyla 93.880,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.093,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 94,000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın ABD piyasalarının kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2019 Yılı Para ve Kur Politikası raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.