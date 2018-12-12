FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 18:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1749,75 puan ve yüzde 1,91 azalarak 90.051,10 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 değer kaybıyla 90.051,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.749,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,66 ile bilişim oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 90.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Avrupa'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

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