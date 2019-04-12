FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,16 puan ve yüzde 0,10 azalarak 95.976,82 puana geriledi.

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 95.976,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle 95.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü 96.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avrupa genelinde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olma üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.400 seviyelerinin destek, 97.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2 artacağını tahmin ediliyor.

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