FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan ve yüzde 1,30 azalarak 94.179,37 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisinin artıran satışlarla, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında enflasyonun yüzde 2,33, yıllık enflasyonun yüzde 20,25 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak mesleklerGelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaretElazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret
Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtıBursa Gıda Fuarı kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Türk mühendisler 3 ayda yaptı!

Türk mühendisler 3 ayda yaptı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

Finans sektöründe projeler Sardis Awards’da ödüllendirilecek

Finans sektöründe projeler Sardis Awards’da ödüllendirilecek

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

Prof. Sak: Başkalarının üretim sürecinin içinde olmak lazım

Tekstil mühendisliği seçen öğrencilere üniversitelerde asgari ücret kadar burs verilecek

Tekstil mühendisliği seçen öğrencilere üniversitelerde asgari ücret kadar burs verilecek

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.