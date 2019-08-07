FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 98.056,47 puandan tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 98.056,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.527,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,79 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 100.177,60 puanı gördükten sonra buradan gelen kar satışlarıyla 98.000-98.500 bandında dengelendi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge üzerinde anlaşılması üzerine dolar/TL'de son 4 ayın en düşük seviyesi görüldü. Dolar/TL şu sıralarda yüzde 0,7 düşüşle 5,4836 seviyesinden işlem görüyor.

Yarın, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Çin'de dış ticaret dengesi, Japonya'da cari işlemler dengesi ile dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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