FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 95.522,11 puandan tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 azalışla 95.522,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 509,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 7,34 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 95.260 puanı test etmesinin ardından, buradan gelen alımlarla yükselerek, 95.522,11 puandan kapanış yaptı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı temmuz ayı toplantı tutanaklarının ve yarın Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar başta olmak üzere ekonomi takviminin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, haftalık para ve banka istatistikleri ve tüketici güven endeksi verilerinin, yurt dışında Japonya, Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de işsizlik başvuruları ve süregelen işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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