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Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,82 puan ve yüzde 1,10 azalarak 96.030,47 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 96.030,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.350,59 puana kadar ulaşan BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran satışlarla 96.000 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ithalat fiyat endeksi ve GfK tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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