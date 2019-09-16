FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 482,09 puan ve yüzde 0,47 azalarak 102.589,71 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kaybıyla 102.589,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 482,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,96 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa pay piyasalarındaki değer kayıplarına paralel satıcılı bir seyir izledi.

Analistler, piyasaların ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandığını belirterek, faiz kararlarının yanı sıra sözle yönlendirmenin de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Yarın yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 puanın yukarı yönlü kırılması halinde 105.000'in ise direnç olarak gündeme gelebileceğini kaydetti.

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